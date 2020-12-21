МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19 за добу
Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області
В Україні за останню добу, 20 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
Міністр зазначив, що столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях», ─ повідомив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 101 123 (+673 заа добу)
- Вінницька – 21 035 (+79)
- Волинська – 30 773 (+316)
- Дніпропетровська – 53 155 (+598)
- Донецька – 32 513 (+258)
- Житомирська – 36 774 (+373)
- Закарпатська – 27 195 (+97)
- Запорізька – 47 789 (+570)
- Івано-Франківська – 42 026 (+88)
- Київська – 53 463 (+456)
- Кіровоградська – 7 817 (+32)
- Луганська – 8 900 (+141)
- Львівська – 56 953 (+190)
- Миколаївська – 27 017 (+386)
- Одеська – 64 589 (+651)
- Полтавська – 31 961 (+384)
- Рівненська – 38 656 (+120)
- Сумська – 38 170 (+176)
- Тернопільська – 32 498 (+106)
- Харківська – 65 414 (+102)
- Херсонська – 15 814 (+161)
- Хмельницька – 36 814 (+59)
- Черкаська – 34 945 (+214)
- Чернівецька – 38 363 (+211)
- Чернігівська – 27 236 (+104)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.