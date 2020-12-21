МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19 за добу

Столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання, - Степанов

Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області

В Україні за останню добу, 20 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Міністр зазначив, що столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях», ─ повідомив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 101 123 (+673 заа добу)

Вінницька – 21 035 (+79)

Волинська – 30 773 (+316)

Дніпропетровська – 53 155 (+598)

Донецька – 32 513 (+258)

Житомирська – 36 774 (+373)

Закарпатська – 27 195 (+97)

Запорізька – 47 789 (+570)

Івано-Франківська – 42 026 (+88)

Київська – 53 463 (+456)

Кіровоградська – 7 817 (+32)

Луганська – 8 900 (+141)

Львівська – 56 953 (+190)

Миколаївська – 27 017 (+386)

Одеська – 64 589 (+651)

Полтавська – 31 961 (+384)

Рівненська – 38 656 (+120)

Сумська – 38 170 (+176)

Тернопільська – 32 498 (+106)

Харківська – 65 414 (+102)

Херсонська – 15 814 (+161)

Хмельницька – 36 814 (+59)

Черкаська – 34 945 (+214)

Чернівецька – 38 363 (+211)

Чернігівська – 27 236 (+104)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.