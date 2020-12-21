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    МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19 за добу

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    Столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання, - Степанов - МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19 за добу
    Столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання, - Степанов

    Найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області

    В Україні за останню добу, 20 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві та Одеській області. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

    Міністр зазначив, що столиця знову повернулася на перше місце за кількістю виявлених випадків захворювання.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях», ─ повідомив голова МОЗ.

    Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

    • Київ – 101 123 (+673 заа добу)
    • Вінницька – 21 035 (+79)
    • Волинська – 30 773 (+316)
    • Дніпропетровська – 53 155 (+598)
    • Донецька – 32 513 (+258)
    • Житомирська – 36 774 (+373)
    • Закарпатська – 27 195 (+97)
    • Запорізька – 47 789 (+570)
    • Івано-Франківська – 42 026 (+88)
    • Київська – 53 463 (+456)
    • Кіровоградська – 7 817 (+32)
    • Луганська – 8 900 (+141)
    • Львівська – 56 953 (+190)
    • Миколаївська – 27 017 (+386)
    • Одеська – 64 589 (+651)
    • Полтавська – 31 961 (+384)
    • Рівненська – 38 656 (+120)
    • Сумська – 38 170 (+176)
    • Тернопільська – 32 498 (+106)
    • Харківська – 65 414 (+102)
    • Херсонська – 15 814 (+161)
    • Хмельницька – 36 814 (+59)
    • Черкаська – 34 945 (+214)
    • Чернівецька – 38 363 (+211)
    • Чернігівська – 27 236 (+104)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

    Теги: Київ міністр Facebook хвороби столиця вірус коронавірус
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