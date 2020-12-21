Оперативні дані. В Україні виявили 6 545 нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії в Україні одужало 586 268 осіб

В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 545 людей. Це на 1780 людей менше, ніж попередньої доби (8 325). Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 766 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 5 106 осіб;

здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 970 993 особи;

одужало – 586 268 осіб;

летальних випадків – 16 665;

проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 101 123 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Київська область – 53 463 випадки;

Кіровоградська область – 7 817 випадків;

Луганська область – 8 900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 21 грудня коронавірус зафіксували у понад 77 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 54 млн людей.