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    У Великій Британії за добу виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом

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    За добу у Британії було зафіксовано 326 летальних випадків від наслідків Covid-19 - У Великій Британії за добу виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом
    За добу у Британії було зафіксовано 326 летальних випадків від наслідків Covid-19

    За добу зафіксовано майже 36 тис. хворих на коронавірус

    У Великій Британії за минулу добу зареєстрували рекордну кількість випадків зараження коронавірусом з початку пандемії.

    Згідно даним британського уряду, за останні 24 години в Об'єднаному Королівстві захворювання діагностували у 35928 осіб.

    За добу у Британії було зафіксовано 326 летальних випадків від наслідків Covid-19.

    Днем раніше в країні коронавірусом заразилися 27 тисяч осіб.

    Попередній рекорд був встановлений 17 грудня: повідомлялося про 35,3 тисяч випадків, але тоді в статистику включили раніше не враховані через технічну помилку дані по Уельсу.

    Всього число випадків інфікування у Великій Британії перевищило два мільйони.

    Нагадаємо, 14 грудня у Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу і повідомили про понад тисячу випадків зараження в 60 регіонах.

    20 грудня міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади.

    Міністр назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу в силу нового локдауну.

    Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

    Раніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. 

    Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

    В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

    Теги: ЄС міністр Велика Британія рекорд хвороби вірус коронавірус
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