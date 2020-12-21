У Великій Британії за добу виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом

За добу у Британії було зафіксовано 326 летальних випадків від наслідків Covid-19

За добу зафіксовано майже 36 тис. хворих на коронавірус

У Великій Британії за минулу добу зареєстрували рекордну кількість випадків зараження коронавірусом з початку пандемії.

Згідно даним британського уряду, за останні 24 години в Об'єднаному Королівстві захворювання діагностували у 35928 осіб.

За добу у Британії було зафіксовано 326 летальних випадків від наслідків Covid-19.

Днем раніше в країні коронавірусом заразилися 27 тисяч осіб.

Попередній рекорд був встановлений 17 грудня: повідомлялося про 35,3 тисяч випадків, але тоді в статистику включили раніше не враховані через технічну помилку дані по Уельсу.

Всього число випадків інфікування у Великій Британії перевищило два мільйони.

Нагадаємо, 14 грудня у Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу і повідомили про понад тисячу випадків зараження в 60 регіонах.

20 грудня міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади.

Міністр назвав «абсолютно безвідповідальною поведінкою» стовпотворіння людей на вокзалах, яке відбулося через те, що жителі Лондона намагалися виїхати з міста до вступу в силу нового локдауну.

Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

В Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.