МОЗ очікує зростання хворих на Covid-19, але не через вибори



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У МОЗ повідомили, що поки не планують переглядати критерії прогнозування

За його словами, під час виборів на виборчих дільницях виконувалися всі рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності коронавірусу. Однак це не пов'язано з проведенням місцевих виборів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.



За його словами, під час виборів на виборчих дільницях виконувалися всі рекомендації МОЗ.

«Вибори– це, звичайно ризикована операція. Велика кількість людей, які контактують між собою, але все норми, всі рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язана з виборами», – сказав Кузін.



При цьому він зазначив, що в цілому спостерігається тенденція до збільшення випадків захворювання Covid-19.



«Будемо очікувати прогнозованого зростання, але це не пов'язано безпосередньо з виборчим процесом. У нас завтра буде дискусія з приводу прогнозування і повинні отримати вже національні розрахунки від Академії наук – в кінці сьогоднішньої доби або завтра», – повідомив Кузин.



У МОЗ повідомили, що поки не планують переглядати критерії прогнозування.



«У нас кілька груп прогнозування: одна в Київській школі економіки, інша в НАН, є інститут математики та прогнозування, є кілька ініціативних груп вчених. І ця інформація стікається, як в Центр громадського здоров'я, так і в МОЗ і, як правило, при аналізі декількох джерел інформації, ми будемо обговорювати ризики», – додав Кузін.

Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.