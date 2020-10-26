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    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 25 військовослужбовців

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    Загалом за час пандемії в українській армії одужало 3639 осіб, летальних випадків &ndash; 14 - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 25 військовослужбовців
    Загалом за час пандемії в українській армії одужало 3639 осіб, летальних випадків – 14

    На сьогодні у ЗСУ коронавірусом хворіє 1395 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу коронавірус виявили ще у 25 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Facebook.

    Зазначається, що на сьогодні у ЗСУ коронавірусом хворіє 1395 осіб.

    «Наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 14 осіб», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, загалом за час пандемії в українській армії одужало 3639 осіб, летальних випадків – 14.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

    ЗСУ військові хвороби коронавірус
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