В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 25 військовослужбовців



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Загалом за час пандемії в українській армії одужало 3639 осіб, летальних випадків – 14

На сьогодні у ЗСУ коронавірусом хворіє 1395 осіб

У Збройних силах України за минулу добу коронавірус виявили ще у 25 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба командування Медсил у Facebook.

Зазначається, що на сьогодні у ЗСУ коронавірусом хворіє 1395 осіб.

«Наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 14 осіб», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом за час пандемії в українській армії одужало 3639 осіб, летальних випадків – 14.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.