МОЗ оновив протокол лікування коронавірусу



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Протокол лікування коронавірусної хвороби розроблений українськими фахівцями

Розширено схему використання лікарських засобів

Міністерство охорони здоров'я України оновило протокол лікування корона вірусної хвороби. Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які дають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

«Вчора, 17 вересня, я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, який розроблений нашими провідними фахівцями», - заявив він.

Протоколом розширено схему використання лікарських засобів. Зокрема. розширено використання глюкокортикоїдів, визначено алгоритми призначення антикоагулянтної терапії.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.



