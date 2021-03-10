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    МОЗ оновив розподіл на карантинні зони

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    У &laquo;помаранчевій&raquo; зоні опинилися Київ і вісім областей - МОЗ оновив розподіл на карантинні зони
    У «помаранчевій» зоні опинилися Київ і вісім областей
    Фото з відкритих джерел

    У «червоній» зоні залишаються Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області

    Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять. Такі дані оприлюднили в МОЗ.

    На сьогоднішній день у «червоній» зоні – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

    У «помаранчевій» зоні – Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

    Решта регіонів у «жовтій». Це – Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

    Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де «зелена» — із найменшим рівнем поширення вірусу, а «червона» — із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1311844
    • Одужали
      1151777
    • Хворіють
      134758
    • Померли
      25309

    В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Крім того за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

    Зазначимо, що станом на 10 березня Україна опинилася на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби карантин коронавірус
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