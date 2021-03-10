Коронавірус на Вінниччині: від початку епідемії в регіоні зафіксували 42 797 випадків інфікування

За минулу добу зафіксували 575 нових випадків

За даними системи моніторингу РНБО, станом на 10 березня протягом минулої доби на Вінниччині зафіксували 575 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом від початку епідемії в регіоні зафіксували 42 797 випадків інфікування. Напередодні від ускладнень померли 8 пацієнтів.

Загалом в області зафіксовано 744 летальні випадки. Протягом минулої доби в регіоні одужали 203 пацієнта. Повторний аналіз не виявив у них наявності коронавірусної інфекції. Від початку епідемії в регіоні вже одужали 29 034 особи. На сьогодні хворіють 13 019 пацієнтів. Загалом по Україні напередодні виявили 6 377 випадків захворювання на коронавірус. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 219 пацієнтів. Одужали 5 687 українців.

Як йдеться на Facebook-сторінці міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за добу було здійснено 64 126 тестувань (зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус порівняно з попереднім тижнем – майже 21 тисяча проти 17,6 тис.Ще майже 10 областей, які перебувають у «помаранчевій зоні», близькі до «червоного» рівня карантину.