Коронавірус в Одесі: біля 5 міської лікарні черга із швидких

У вівторок на Одещині коронавірус підтвердили у 586 людей

Лікарня спеціалізується на лікуванні хворих коронавірусів

В Одесі очевидці зафіксували на фото чергу з машин «швидкої допомоги», яка утворилася біля 5-ї міської лікарні.

Про це повідомляє «Одеса-інфо»

Лікарня спеціалізується на лікуванні хворих коронавірусів.

Нагадаємо, у вівторок на Одещині коронавірус підтвердили у 586 людей. Серед захворілих є 29 дітей та 17 медпрацівників. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі – 372, Чорноморську – 42.

За добу від хвороби одужали 885 жителів області. Нині продовжують лікуватися 7005 хворих.Впродовж доби медики зафіксували 17 летальних випадків серед хворих на Covid-19. Загалом від ускладнень хвороби померли 1488 людей. Загальна кількість випадків коронавірусу в Одеській області становить 89260. Вже побороли вірус 80767 людей.