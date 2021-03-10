Коронавірус в Одесі: біля 5 міської лікарні черга із швидких
Лікарня спеціалізується на лікуванні хворих коронавірусів
В Одесі очевидці зафіксували на фото чергу з машин «швидкої допомоги», яка утворилася біля 5-ї міської лікарні.
Про це повідомляє «Одеса-інфо»
Лікарня спеціалізується на лікуванні хворих коронавірусів.
Нагадаємо, у вівторок на Одещині коронавірус підтвердили у 586 людей. Серед захворілих є 29 дітей та 17 медпрацівників. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі – 372, Чорноморську – 42.
За добу від хвороби одужали 885 жителів області. Нині продовжують лікуватися 7005 хворих.Впродовж доби медики зафіксували 17 летальних випадків серед хворих на Covid-19. Загалом від ускладнень хвороби померли 1488 людей. Загальна кількість випадків коронавірусу в Одеській області становить 89260. Вже побороли вірус 80767 людей.