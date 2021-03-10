«Піднялася температура»: нардеп Гончаренко розповів про побічні реакції після щеплення від коронавірусу

Гончаренко: «Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення»

Першими вакцину проти коронавірусу в Україні отримали медичні працівники

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко на днях зробив щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield. Після цього у нього піднялася температура. Про це Гончаренко розповів у своєму Telegram-каналі.

«Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення. У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переживайте і вакцинуйтеся» – написав він.

Як відомо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Першими вакцину проти коронавірусу в Україні отримали медичні працівники. Імунізація проводиться препаратом CoviShield, який виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. З початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 українців.