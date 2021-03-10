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    «Піднялася температура»: нардеп Гончаренко розповів про побічні реакції після щеплення від коронавірусу

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    Гончаренко:&nbsp;&laquo;Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення&raquo; - «Піднялася температура»: нардеп Гончаренко розповів про побічні реакції після щеплення від коронавірусу
    Гончаренко: «Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення»
    фото: Facebook

    Першими вакцину проти коронавірусу в Україні отримали медичні працівники

    Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко на днях зробив щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield. Після цього у нього піднялася температура. Про це Гончаренко розповів у своєму Telegram-каналі.

    «Температура дійсно піднялася, але це нормальна реакція на щеплення. У цьому немає нічого страшного чи смертельного. Не переживайте і вакцинуйтеся» – написав він.

    Як відомо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Першими вакцину проти коронавірусу в Україні отримали медичні працівники. Імунізація проводиться препаратом CoviShield, який виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією Oxford/Astra Zeneca. З початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 українців.

    Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко 8 березня вирішив привітати жінок зі святом у незвичний спосіб – провів онлайн-забіг на 8 км, під час якого розказав про 8 легендарних українок.

    Теги: Олексій Гончаренко щеплення вакцинація коронавірус
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