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    Covid-19 не відступає: за добу понад 6 тисяч нових хворих, більше 200 людей померли

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    Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві, на Одещині, Вінничині, Буковині та Львівщині - Covid-19 не відступає: за добу понад 6 тисяч нових хворих, більше 200 людей померли
    Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Києві, на Одещині, Вінничині, Буковині та Львівщині
    Фото: Перший кабельний

    Вперше з січня за добу зафіксовано понад 200 летальних випадків від коронавірусу

    В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу.Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

    Лабораторії за 9 березня зробили 64 126 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116. Також зробили 15 106 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,1 млн ПЛР-тестувань.

    Загалом в Україні від початку пандемії виявили 1 416 438 випадки коронавірусу. З них 1 204 916 пацієнтів одужали, а 27 423 — померли від ускладнень захворювання.

    Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За останньою оприлюдненою МОЗ інформацією щеплення зробили 19 118 людям.

    Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцинувід коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина українці Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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