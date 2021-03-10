Covid-19 не відступає: за добу понад 6 тисяч нових хворих, більше 200 людей померли

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Лабораторії за 9 березня зробили 64 126 тестів на коронавірус: методом – 33 904, методом – 15 116. Також зробили 15 106 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,1 млн ПЛР-тестувань.

Загалом в Україні від початку пандемії виявили 1 416 438 випадки коронавірусу. З них 1 204 916 пацієнтів одужали, а 27 423 — померли від ускладнень захворювання.

Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За останньою оприлюдненою МОЗ інформацією щеплення зробили 19 118 людям.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцинувід коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.