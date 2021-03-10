Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19

В Україні з початку пандемії померли від коронавірусу 27 423 людей

У світі від коронавірусу за тиждень померли 61,5 тисяч людей

Оприлюднено список країн, де число офіційно зареєстрованих заражених Covid-19 складає вже понад 1 млн осіб (станом на 10 березня, таких країн 21). У списку вказано не лише загальне число смертей від Covid-19 в країні, але й число смертей за останній тиждень.

У списку наведені дані Worldometers. Не виключено, що в деяких країнах офіційна статистика не відображає реальної ситуації.

Судячи з Worldometers, на момент складання звіту, у світі було виявлено 118161858 людей, які заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2 (близько 2,9 млн нових заражень за тиждень, що на 10% більше, ніж позаминулого тижня) Додамо, що темпи зараження знову ростуть, незважаючи на вакцинацію, й можливо, це пов'язано з появою нових штамів.

За даними ресурсу 2622136 людей померли від ковіду (близько 61,5 тис. за тиждень; це на 4% менше, ніж позаминулого тижня). Середня летальність від цієї хвороби в світі (відношення числа померлих від Covid-19 до загальної кількості заражених) - 2,2%.

При цьому найбільш важка ситуація з хворобою залишається в США, Бразилії, Мексиці, Росії, Франції, Німеччини, Великій Британії, Італії.

Смертність від Covid-19 у країнах, де коронавірусом було заражено більше мільйона осіб:

1. США 29801506 виявлених заражених, 540574 (+11360) померлих, летальність 1,8%

2. Індія 11262707, 158079 (+694), 1,4%

3. Бразилія 11125017, 268568 (+11006), 2,4%

4. Росія 4342474, 89809 (+2913), 2,1% (віце-прем'єр РФ двічі повідомляла, що померлих набагато більше)

5. Великобританія 4228998, 124797 (+1501), 3,0%

6. Франція 3932862, 89301 (+2081), 2,3%

7. Іспанія 3164983, 71727 (+1926), 2,3%

8. Італія 3101093, 100479 (+2191), 3,2%

9. Туреччина 2807387, 29160 (+454), 1,1%

10. Німеччина 2520609, 72981 (+1656), 2,9%

11. Колумбія 2282372, 60676 (+704), 2,7%

12. Аргентина 2162001, 53252 (+1060), 2,5%

13. Мексика 2137884, сто дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят-дев'ять (+4602), 9,0%

14. Польща 1811036, 45599 (+1591), 2,5%

15. Іран 1706559, 60867 (+600), 3,6%

16. ПАР 1522697, 50906 (+635), 3,3%

17. Україна 1410061, 27204 (+992), 1,9%

18. Індонезія 1392945, 37757 (+1239), 2,7%

19. Перу 1380023, 48163 (+1269), 3,5%

20. Чехія 1335815, 22147 (+1446), 1,7%

21. Нідерланди 1128202, 15917 (+268), 1,4%

За останіми даними, які оприлюднив МОЗ, в Україні за весь час пандемії захворіло 1 416 438 осіб. Із них померли від коронавірусу 27 423.

В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За останньою оприлюдненою МОЗ інформацією щеплення зробили 19 118 людям.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцинувід коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.



