Можете виїхати в іншу країну: уповноважений із захисту державної мови до незадоволених мовним законом (відео)

Мовний омбудсмен різко відповів незадоволеним українцям

Українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом, запропонували виїхати в іншу державу.

Громадяни мають поважати Конституцію, закони й народ. Ті, кого щось не влаштовує, можуть знайти комфортне для себе місце, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі 1+1.

«Тому, кого не влаштовує мовний закон, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед поїздкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватиметеся комфортно», – сказав він.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

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