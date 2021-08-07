  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Можете виїхати в іншу країну: уповноважений із захисту державної мови до незадоволених мовним законом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Можете виїхати в іншу країну: уповноважений із захисту державної мови до незадоволених мовним законом (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Мовний омбудсмен різко відповів незадоволеним українцям

    Українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом, запропонували виїхати в іншу державу.

    Громадяни мають поважати Конституцію, закони й народ. Ті, кого щось не влаштовує, можуть знайти комфортне для себе місце, заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі 1+1.

    «Тому, кого не влаштовує мовний закон, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед поїздкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватиметеся комфортно», – сказав він.

    Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови сфері культури.

    Читайте також:
    Теги: мова закон держава Тарас Кремінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Можете виїхати в іншу країну: уповноважений із захисту державної мови до незадоволених мовним законом (відео)