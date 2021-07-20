Шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників

«Шерлок Холмс і доктор Ватсон» на «Інтері» вперто не хочуть переходити на українську мову

Серед головних порушників – телеканали «Інтер», «Україна», ICTV, «Мега», НТН та К1

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня провів моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення. За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову – фільми та серіали демонструвалися російською мовою. Про це повідомляє мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Серед головних порушників – телеканали «Інтер», «Україна», ICTV, «Мега», НТН, К1, про що складено відповідні акти.

Так, на телеканалі «Інтер» зафіксовано шість порушень (д/с «Слідство вели»; т/с «Речдок. Особливий випадок»; м/ф «Лисиця і заєць»; х/ф «Гостя з майбутнього»; х/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»; т/с «Таїсія»);

порушень (д/с «Слідство вели»; т/с «Речдок. Особливий випадок»; м/ф «Лисиця і заєць»; х/ф «Гостя з майбутнього»; х/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»; т/с «Таїсія»); На телеканалі «Україна» – п’ять порушень (х/ф «Помилковий лист»; т/с «Німа»; х/ф «Незабута»; т/с «Втікачі»; т/с «Дім Надії»);

порушень (х/ф «Помилковий лист»; т/с «Німа»; х/ф «Незабута»; т/с «Втікачі»; т/с «Дім Надії»); На телеканалі «Мега» – два порушення (т/с «Містична Україна»; т/с «Секретні території»);

порушення (т/с «Містична Україна»; т/с «Секретні території»); На телеканалі ICTV – два порушення (т/с «Таємні двері»; т/с «На трьох»);

порушення (т/с «Таємні двері»; т/с «На трьох»); На телеканалах К1 та НТН – по одному порушенню.

На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

«З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції», – повідомив мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь звернувся також до телеканалів щодо необхідності неухильного виконання норм частини шостої статті 23 закону та з вимогою забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів (у т. ч. телевізійних серіалів та їх окремих серій) державною мовою.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Варто додати, що інша історія стосовно мови завершилася позитивно. Так, компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову. У компанії подякували всім небайдужим за висвітлення ситуації та пообіцяли «провести роботу над помилками».

Раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, що ображала у соцмережах українську мову.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Також нагадаємо, що організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.