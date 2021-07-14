Названо області України, де російська мова залишається у статусі «регіональної»

Сьогодні досі залишаються в силі рішення про регіональний статус мов Дніпропетровської та Луганської обласної ради, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей

Сьогодні досі залишаються в силі рішення про регіональний статус мов Дніпропетровської та Луганської обласної ради, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей

Крок за кроком російська мова в Україні втрачає свій регіональний статус

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей. Йдеться передусім про російську мову, яка там має статус «регіональної».

«Питання скасування досі чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас контролі», – зазначив у фейсбуці Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної. За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення було ухвалене 8 липня, додав Кремінь.

«Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування», – зазначив Тарас Кремінь.

Він висловив сподівання, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики.

Чинний закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

Як напередодні повідомляв «Главком», суд позбавив російську статусу регіональної у Миколаєві.

Раніше Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної. Тоді для ухвалення рішення не вистачило 5 голосів.

Додамо, що на початку лютого міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на сесії міськради перекладав українською виступ місцевого депутата від «ОПЗЖ» Владислава Чайки. Той почав говорити російською, а на зауваження заявив, що «займається економікою, а не політикою». Сєнкевич нагадав йому, що згідно із законом про державну мову посадовці мають говорити державною мовою під час виконання службових обов'язків.

Також Кремінь повідомляв, що у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. Так, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Тим часом влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної.