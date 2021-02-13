Обслуговування українською. Мовний омбудсмен відзвітував за перший місяць дії нових правил

«Переважна більшість звернень стосується відсутності української версії сайтів про надання послуг та інтернет-магазинів» – Кремінь

Мовний омбудсмен назвав регіони, які лідирують за кількістю скарг

Найбільше звернень і скарг до уповноваженого із захисту державної мови з 16 січня надійшло з Києва та Київської області – вони становлять майже половину від загальної кількості заяв.

Про це повідомляє пресслужба мовного обмудсмена.

Як зазначається, загалом у період 16 січня – 11 лютого до уповноваженого звернулося 605 громадян щодо захисту прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації.

«Найбільше звернень та скарг продовжує надходити із Києва та Київської області – 276. У східних, південних та західних областей України – незначна кількість можливих порушень (наприклад, Луганська область – 7, Миколаївська – 6, Донецька – 4, Тернопільська – 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька по 2 звернення)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив Кремінь, переважна більшість звернень (281) стосується відсутності української версії сайтів про надання послуг та інтернет-магазинів, водночас 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявили кияни.

Крім того, продовжує надходити інформація щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя та щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері освіти.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 цього закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб’єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

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