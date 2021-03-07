«МВФ обкакався»: Милованов відмовився вибачатися за скандальний коментар

Тимофій Милованов: це був би культовий статус у мене – коментар, навіть не пост, на Facebook, викликає офіційну позицію МВФ

Радник голови Офісу президента не бачить підстав вибачатися за свій вислів про те, що у питанні надання Україні нового кредиту МВФ «обкакався».

Радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов відмовився вибачатися перед Міжнародним валютним фондом за некоректний коментар у Facebook.

За словами Милованова, він не бачить підстав вибачатися за свій вислів про те, що у питанні надання Україні нового кредиту МВФ «обкакався».

«Я відповім, що я не бачу, за що тут вибачатись. Я вам скажу чесно, якби МВФ вийшов з офіційною заявою стосовно мого коментаря, це був би культовий статус у мене – коментар, навіть не пост, на Facebook, викликає офіційну позицію МВФ. Це, до речі, що зробили з нами соцмережі – вони змінили світ, і уявити, щоб щось таке було 5-10 років тому, неможливо. На жаль, Facebook став токсичним, і інколи треба спуститися до, як я їх називаю, аналітичних хуліганів, до їх рівня, і відповідати словами, які вони розуміють», – сказав Милованов в коментарі «Україна 24»..

Він додав, що співпрацю України з МВФ необхідно розділити на два рівня.

«Перший – фінансування України. Зазвичай МВФ фінансує або резерв НБУ, або держбюджет. Нам ні те, ні інше не потрібне, резерви у нас великі, бюджет і макроекономічна ситуація у нас в гарному стані. Але важливо розділити фінансову ситуацію в країні і реформи. Реформи ми робимо тому, що вони потрібні нам, незалежно чи є МВФ, чи немає. З іншого боку, інколи нам потрібні гроші, і МВФ нам дає їх», – пояснив Милованов.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».