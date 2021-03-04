МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа

У лютому місія МВФ поїхала з України без угод

Глава українського уряду сподівається, що до червня Київ узгодить усі питання з Міжнародним валютним фондом

Кабінет міністрів розраховує отримати угоду про перший перегляд програми з МВФ до червня. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції «Рік роботи уряду».

За його словами, для цього треба виконати п'ять вимог МВФ. «Залишилося п'ять ключових пунктів», – зазначив він.

Зокрема це обмеження ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр, яке буде скасовано з 31 березня. По-друге, узгодження макропоказників 2022-2023 років.

Інші ключові питання – це судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя), закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларацій і закон про НАБУ – про призначення очільника та про його легітимність.

Шмигаль підкреслив, що останні три питання залежать від Верховної Ради.



«Ми з МВФ оптимістично дивимося у майбутнє. У нас є час до червня – наступна точка, коли нам потрібно, щонайменше, дійти до підписання», – зазначив він.

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».



