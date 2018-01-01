МВФ: приведення цін на газ до ринкового рівня є обов’язковою умовою

Голова представництва МВФ в Україні: метою впровадження ринкових цін на газовому ринку є уникнення штучної сегментації ринку

Ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня є основними умовами завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту, повідомив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман під час одного із заходів Європейської бізнес асоціації в



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Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман

Голова представництва МВФ в Україні: метою впровадження ринкових цін на газовому ринку є уникнення штучної сегментації ринку

Ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня є основними умовами завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту, повідомив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман під час одного із заходів Європейської бізнес асоціації в четвер, 1 лютого.

Він зазначив, що метою впровадження ринкових цін на газовому ринку є уникнення штучної сегментації ринку окремо для домогосподарств і окремо для промисловості.

«Є певні умови, їх треба виконати. Це досяжні показники: сподіваємося на швидке їх виконання», – сказав Люнгман, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Серед інших завдань він згадав утримання інфляції, позитивно оцінивши підвищення облікової ставки Нацбанком, збереження політики гнучкого обмінного курсу для підтримки конкурентоспроможності української економіки.

Голова представництва МВФ в Україні також зазначив, що міжнародні резерви України зросли на 6,5 млрд дол. США – до 19 млрд дол., однак необхідно нарощувати їх і надалі – до 30 млрд доларів, щоб забезпечити захист від зовнішніх шоків.

Він також закликав у підвищенні зарплат орієнтуватися на зростання продуктивності праці, оскільки надмірне збільшення зарплат зашкодить стабільному зростанню.

17 січня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що не дозволить збільшити ціни на газ для домогосподарств. Однак вже 26 січня у Давосі на Всесвітньому економічному форумі президент Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.