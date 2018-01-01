Данилишин: місія МВФ може приїхати до України у середині лютого

На думку Данилишина, Україну починають сприймати «як активного переговорника»

У середині лютого до України може приїхати місія Міжнародного валютного фонду. Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин. «Головним результатом Давосу є те, що Україну починають сприймати як активного переговорника, і я думаю, що результати навіть зустрічі президента України з



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Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин

На думку Данилишина, Україну починають сприймати «як активного переговорника»

У середині лютого до України може приїхати місія Міжнародного валютного фонду.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Головним результатом Давосу є те, що Україну починають сприймати як активного переговорника, і я думаю, що результати навіть зустрічі президента України з Крістін Лагард, директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, їхня півгодинна розмова – про це свідчить і прес-конференція президента України, і сама Лагард – має відповідні результати», – сказав він.

Данилишин додав: «Ми очікуємо приїзд місії МВФ десь в середині лютого».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.