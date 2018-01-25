Голова МВФ назвала майнінг криптовалют «енергетичним злом»
- Сьогодні, 19:59
-
Розсилка
Ймовірно, Лагард переживає за екологію
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що майнінг криптовалют є злом для енергетики. Про це повідомляє видання Bloomberg.
«Майнінг (видобуток, - ред.) біткойнів, який полягає у прискореному і розширеному використанні комп'ютерів для фактичного визначення цінності і функціонування механізму, є злом для енергетики», - заявила Лагард.
За її словами, якщо нічого не змінити, у 2018 році в ході майнінгу криптовалют буде фактично споживатися стільки ж електроенергії, скільки споживає Аргентина.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії за майнінг криптовалют будуть саджати до в'язниці.