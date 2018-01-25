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    Голова МВФ назвала майнінг криптовалют «енергетичним злом»

    Ймовірно, Лагард переживає за екологію
    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що майнінг криптовалют є злом для енергетики. Про це повідомляє видання Bloomberg. «Майнінг (видобуток, - ред.) біткойнів, який полягає у прискореному і розширеному використанні комп'ютерів для фактичного визначення цінності і функціонування механізму, є злом для
    • Сьогодні, 19:59
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    Ймовірно, Лагард переживає за екологію

    Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що майнінг криптовалют є злом для енергетики. Про це повідомляє видання Bloomberg.

    «Майнінг (видобуток, - ред.) біткойнів, який полягає у прискореному і розширеному використанні комп'ютерів для фактичного визначення цінності і функціонування механізму, є злом для енергетики», - заявила Лагард.

    За її словами, якщо нічого не змінити, у 2018 році в ході майнінгу криптовалют буде фактично споживатися стільки ж електроенергії, скільки споживає Аргентина.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії за майнінг криптовалют будуть саджати до в'язниці.

    МВФ енергетика Катерина Козлова
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