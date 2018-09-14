МВФ замінив програму допомоги Україні з EFF на stand-by



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Програма міжнародної допомоги stand-by дається тим країнам, які вийшли з переддефолтного стану - заявила Луценко

Міжнародний валютний фонд замінив програму допомоги Україні з EFF на stand-by. Про це в п'ятницю, 14 вересня, повідомила представник президента у Верховній Раді, нардеп Ірина Луценко в ефірі телеканалу 112 Україна.

«МВФ поміняв програму допомоги, з якою працювали, на програму stand-by. А програма міжнародної допомоги stand-by дається тим країнам, які вийшли з переддефолтного стану. Уже навіть те, що МВФ змінив програму для країни, яка починає розвиватися, але яка має ще проблеми і яка вже не в переддефолтному стані, свідчить про визнання міжнародними фінансовими інституціями того, що Україна показує дуже хороше зростання», - сказала Луценко.

Напередодні міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що Україна не виконала 15 зобов'язань перед МВФ.

У свою чергу Мінфін заявив, що Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед МВФ.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту.

Нагадаємо, 6 вересня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка триватиме до 19 вересня.

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