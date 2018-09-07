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    Мінфін: Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед МВФ

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    Міжнародний валютний фонд - Мінфін: Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед МВФ
    Міжнародний валютний фонд

    Візит місії МВФ - позитивний сигнал у відносинах України з Фондом, запевняє глава Мінфіну

    Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

    Про це заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова під час зустрічі з представниками місії Фонду у четвер, повідомляється на сайті Мінфіну.

    Зазначається, що Маркарова провела зустріч з керівником місії МВФ Роном ван Роденом і постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом.

    «Візит місії МВФ - позитивний сигнал у відносинах України з Фондом. Станом на сьогодні ми вже виконали більшість зобов'язань перед МВФ в рамках програми співпраці», - заявила Маркарова.

    Також в ході зустрічі сторони розглянули подальші кроки в рамках двостороннього співробітництва, включаючи можливість отримання фінансової допомоги для збереження і підтримки макроекономічної стабільності.

    «Продовження співпраці з МВФ поліпшить імідж країни і створить передумови для залучення коштів інших міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та ЄС», - сказала Маркарова.

    Нагадаємо, 6 вересня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка триватиме до 19 вересня.

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