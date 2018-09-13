МВФ нагадав, що Україна не виконала 15 зобов'язань



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За словами Реви, місія МВФ виносить на порядок денний невиконані Україною зобов'язання

Україна не виконала 15 зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства в четвер, 13 вересня.

«Вся наша історія співпраці з МВФ є історією невиконаних обіцянок. На сьогодні існує, приблизно, п'ятнадцять таких невиконаних зобов'язань, які називають маяками, і місія МВФ виносить на порядок денний ті з них, які вважає важливими на існуючому етапі для досягнення макрофінансової стабільності», - заявив він.

За словами Реви, питання врегулювання ціни на газ обговорюється з 2008 року.

«Якщо говорити про ціну на газ, то цей «маяк» тягнеться з 2008 року, саме тоді вперше в меморандумі з МВФ було прописано зобов'язання українського уряду вирівняти внутрішні ціни на газ із цінами імпортованого газу. Під ці плани були отримані великі кошти, всього - десять мільярдів доларів, але цей «маяк» тоді виконано не було», - сказав він.

Рева також додав, що уряд веде переговори з МВФ, щоб встановити «справедливу для людей» ціну на газ.

«Уряд робить все для того, щоб це підвищення було мінімальним, враховуючи ситуацію з доходами населення, і можливості бюджету компенсувати зростання ціни на газ для громадян, які потребують державної підтримки, і деякі інші параметри», - заявив він.