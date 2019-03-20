ЦВК відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ



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Центрвиборчком посилається на норми чинного законодавства

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ. Про це повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Facebook.

Як зазначається, було подано понад 600 анкетних даних та паспортних даних кандидатів у офіційні спостерігачі від цієї організації.

«ЦВК посилається на заборону чинного законодавства «Про вибори Президента України» до участі в місіях спостереження громадянам держав, які визнані в Україні країною-агресором, чи країною-окупантом», - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, ЦВК вилучив з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, що розташовувалися в Російській Федерації. Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астані, Гельсінкі або ж в Україні.

Як повідомлялося, закон «Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні», що передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на вибори 2019 в Україні у четвер, 28 лютого, набув чинності.

15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що спостерігачів з РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ списку, не зареєструють на вибори президента України.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

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