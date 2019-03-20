Силовики МВС відзавтра переходять на посилений режим служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тисячі правоохоронців

Голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ, радник міністра Іван Стойко заявив, що з 21 березня відомство і підконтрольні йому органи - Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та міграційна служби переходять на посилений режим несення служби.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Національного демократичного інституту з міжнародних справ в Україні, передає прес-служба міністерства.

За його словами, загалом до забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тисячі правоохоронців.

Він додав, що МВС готове до будь-якого розвитку подій під час виборів і запобігає будь-яким незаконним діям та проявам агресії.

«Тримаємо руку на пульсі. Посилено працює координаційний штаб МВС і штаби в областях. Безперебійно проводиться моніторинг оперативної ситуації. Поліцейські миттєво реагують на всі повідомлення про порушення виборчого законодавства», - сказав Стойко.

Радник міністра МВС розповів, що правоохоронці враховують всі можливі виклики, які можуть відбутися і посилено працюють над їх протидією.

Він запевнив, що попри виявлені випадки втручання Росії у виборчий процес і можливі провокації у день виборів, правоохоронці роблять все, щоб громадяни були захищені, змогли вільно проголосувати і підрахунок голосів відбувся чесно.

Також радник міністра внутрішніх справ закликав кандидатів у президенти вести чесну боротьбу і у разі поразки не влаштовувати будь-які провокаційні заходи, які могли б сколихнути Україну.