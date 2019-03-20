Силовики МВС відзавтра переходять на посилений режим служби
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Розсилка
До забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тисячі правоохоронців
Голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ, радник міністра Іван Стойко заявив, що з 21 березня відомство і підконтрольні йому органи - Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та міграційна служби переходять на посилений режим несення служби.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками Національного демократичного інституту з міжнародних справ в Україні, передає прес-служба міністерства.
За його словами, загалом до забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тисячі правоохоронців.
Він додав, що МВС готове до будь-якого розвитку подій під час виборів і запобігає будь-яким незаконним діям та проявам агресії.
«Тримаємо руку на пульсі. Посилено працює координаційний штаб МВС і штаби в областях. Безперебійно проводиться моніторинг оперативної ситуації. Поліцейські миттєво реагують на всі повідомлення про порушення виборчого законодавства», - сказав Стойко.
Радник міністра МВС розповів, що правоохоронці враховують всі можливі виклики, які можуть відбутися і посилено працюють над їх протидією.
Він запевнив, що попри виявлені випадки втручання Росії у виборчий процес і можливі провокації у день виборів, правоохоронці роблять все, щоб громадяни були захищені, змогли вільно проголосувати і підрахунок голосів відбувся чесно.
Також радник міністра внутрішніх справ закликав кандидатів у президенти вести чесну боротьбу і у разі поразки не влаштовувати будь-які провокаційні заходи, які могли б сколихнути Україну.
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