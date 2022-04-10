МВС розповіло, де окупанти найчастіше залишають гранати та іншу вибухівку (відео)

Російські військові, відходячи із загарбаних територій, залишають після себе дуже багато мін

Російські військові мінують після себе навіть пральні машини

Російські окупанти залишають після себе вибухонебезпечні «сюрпризи» у найнесподіваніших місцях. Про це на камеру розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, там, де проживали російські військові та де зупинялися на ніч, вони розставляли розтяжки. Ставили їх на входах до будинків, біля парканів. Мінували будинки, де проживали поліцейські чи рятувальники, чи військовослужбовці.

«Вони називали це «сюрпризами». Справді, знаходили розтяжки й під касками, і прив'язаними до дверей, і, як уже сказав, був випадок, коли знайшли прямо в пральній машині: відчиняються дверцята і відбувається вибух», − сказав Монастирський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують.

За його словами, російські військові в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни.