Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують

Росіяни в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни

Рашисти замінували після себе звільнену ЗСУ Київську область через прояв найнижчих людських почуттів та необхідність виграти час для перегрупування. Про це експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, десь із середини березня російські військові остаточно зрозуміли, що Київ, Харків, Суми не взяти. Тому потрібно відступати, щоб мінімізувати втрати.

Молодан наголосив, що військовий сенс застосування інженерних мін – це коли армія стоїть в обороні. Власне для цього міни і призначені. І от зараз, коли наша армія контратакує, ворог змушений тримати оборону під Харковом та Сумами, а на «коридорі» в Крим вже масово використовуються справжні міни.

«У глибині своєї тактичної побудови, у Херсонській та Запорізькій областях, вони можуть скільки завгодно мін пригнати. І вертольотом МІ-8 прихопити ящиків скільки треба, і що особливо погано – у них зараз залізниця є. А потім міни переправляються на лінію фронту»‚− сказав експерт.

Молодан також розповів про те, що переважно при виході з Київської та Чернігівської областей агресор масово застосовував розтяжки на гранатах.

«Найпростіше примітивне мінування – граната Ф-1. Поставити розтяжку у посадці впоперек стежки, у кинутому будинку. Не лише на рівні ніг, а й на рівні грудей – особливо, якщо темне приміщення. Кришку підвалу замінувати і замаскувати кинутою ганчіркою. Загалом багато способів можна придумати»‚– сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

Наразі в Бучі продовжують шукати нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки.







