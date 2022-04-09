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    Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують

    Український сапер за роботою у Донецькій області - Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують
    Український сапер за роботою у Донецькій області
    фото: unn.com.ua

    Росіяни в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни

    Рашисти замінували після себе звільнену ЗСУ Київську область через прояв найнижчих людських почуттів та необхідність виграти час для перегрупування. Про це експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю "Главкому".

    За його словами, десь із середини березня російські військові остаточно зрозуміли, що Київ, Харків, Суми не взяти. Тому потрібно відступати, щоб мінімізувати втрати.

    Молодан наголосив, що військовий сенс застосування інженерних мін – це коли армія стоїть в обороні. Власне для цього міни і призначені. І от зараз, коли наша армія контратакує, ворог змушений тримати оборону під Харковом та Сумами, а на «коридорі» в Крим вже масово використовуються справжні міни.

    «У глибині своєї тактичної побудови, у Херсонській та Запорізькій областях, вони можуть скільки завгодно мін пригнати. І вертольотом МІ-8 прихопити ящиків скільки треба, і що особливо погано – у них зараз залізниця є. А потім міни переправляються на лінію фронту»‚− сказав експерт.

    Молодан також розповів про те, що переважно при виході з Київської та Чернігівської областей агресор масово застосовував розтяжки на гранатах.

    «Найпростіше примітивне мінування – граната Ф-1. Поставити розтяжку у посадці впоперек стежки, у кинутому будинку. Не лише на рівні ніг, а й на рівні грудей – особливо, якщо темне приміщення. Кришку підвалу замінувати і замаскувати кинутою ганчіркою. Загалом багато способів можна придумати»‚– сказав він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

    Наразі в Бучі продовжують шукати нерозірвані снаряди, залишки вибухівки та міни-розтяжки.



    Теги: росія окупанти війна Україна Оттавська конвенція Асоціація саперів України міни
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    Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують