МВС розповіло про нових жертв росіян на Харківщині (фото)

Маленьку дитину російські військові розстріляли в салоні автомобіля разом із батьками

В Ізюмському районі на Харківщині, який нещодавно звільнили від російських окупантів, правоохоронці знаходять усе нові тіла закатованих українців. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

На автодорозі біля села Гусарівка правоохоронці виявили легковий автомобіль, у салоні якого були три трупи. Охоронці порядку встановили.що це − родина, яка намагалася виїхати у безпечне місце.

Причиною їхньої смерті стала вибухова травма внаслідок артилерійських обстрілів.

Серед загиблих була й трирічна дитина.

Крім того, біля одного із приміщень сільськогосподарського товариства у селі Гусарівка слідчі виявили тіло чоловіка, який працював фельдшером у лікарні. У нього були синці на тілі та обличчі, що свідчить про звірячі тортури окупантів. Руки чоловіка були зв'язані за спиною. В області грудної клітини виявили кульове поранення.

Також місцеві розповіли військовим слідчим про те, що нині безвісти зникли шість місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині.

Серед закатованих і загиблих теж була неповнолітня дитина.