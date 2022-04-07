Скільки українців закатували росіяни на Київщині. МВС озвучило жахливі цифри

У МВС стверджують, що найбільше жертв російських нелюдів буде на Київщині

У профільному відомстві попередили, що кожного дня отримують все нову інформацію про жертв російських окупантів

Станом на 7 квітня відомо про понад 400 мирних українців, які загинули страшною смертю через російських окупантів на Київщині. Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, відомо про 400 закатованих та вбитих цивільних громадян на Київщині, ще 200 людей вважаються зниклими безвісти у Бородянці.

«Вчора почались роботи в місті Бородянка. Розпочато розбір завалів будинків, які зруйновані внаслідок ударів російської авіації. Зруйновано приблизно 10 будинків, під завалами залишились українці. Вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами – і це тільки початок»,– сказав Геращенко.

За його словами, п'ятиповерхові будинки розібрані лише до третього поверху. Але люди від бомбардувань ховались у підвалах.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомив про те, що Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини.

Рятувальники почали розбирати завали ще місяць тому, але ворог почав обстрілювати їх і їхню техніку.