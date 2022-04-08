Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)

Правоохоронці кажуть, що серед закатованих була також дитина

У селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

Тіла закатованих селян виявили на території приватного домоволодіння у підвальному приміщенні.

Наразі встановити особи загиблих неможливо, адже тіла сильно пошкоджені вогнем. Окупанти притягли у підвал шини та підпалили своїх бранців живцем.

Також при огляді трупів правоохоронці виявили сліди тривалих знущань і тортур. Фахівці стверджують, що серед закатованих і спалених живцем була неповнолітня дитина.

Нагадаємо, раніше рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі. Згоріли живцем 50 пацієнтів.

Загалом у місті за місяць блокади загинуло 5 тис. людей, з яких приблизно 210 – діти.