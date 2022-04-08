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    Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)

    На Харківщині росіяни спалили людей живцем - Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)
    На Харківщині росіяни спалили людей живцем
    фото: Антон Геращенко/ Telegram

    Правоохоронці кажуть, що серед закатованих була також дитина

    У селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

    Тіла закатованих селян виявили на території приватного домоволодіння у підвальному приміщенні.

    Наразі встановити особи загиблих неможливо, адже тіла сильно пошкоджені вогнем. Окупанти притягли у підвал шини та підпалили своїх бранців живцем.

    Також при огляді трупів правоохоронці виявили сліди тривалих знущань і тортур. Фахівці стверджують, що серед закатованих і спалених живцем була неповнолітня дитина.

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    Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)
    Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)
    Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)
    Антон Геращенко

    Нагадаємо, раніше рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі. Згоріли живцем 50 пацієнтів.

    Загалом у місті за місяць блокади загинуло 5 тис. людей, з яких приблизно 210 – діти.

    Теги: росія діти Антон Геращенко війна смерть Харківщина Україна
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    Росіяни живцем спалили мирних мешканців на Харківщині (фото)