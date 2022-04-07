Зеленський розповів історію чотирирічного Сашка, якого вбили окупанти

Сашко став одним зі 167 дітей, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави

Президент України Володимир Зеленський під час промови у Палаті представників Кіпру сьогодні, 7 квітня, розповів історію 4-річного Сашка, якого вбили російські окупанти.

«Ще з 10 березня українці сподівалися, що вдасться знайти живим маленького хлопчика, маленького Сашка. Чотирирічного хлопчика, який зник, коли дорослі рятувалися від окупантів на човні по Дніпру. Тоді не було жодного іншого шляху порятунку – російські військові заблокували всі дороги. Вони розстрілювали людей на дорогах. Тому дорослі спробували врятуватися від них по річці.

Але човен перекинувся. За словами свідків, – після обстрілу... Сашко був єдиний у рятувальному жилеті, тож ми до останнього сподівалися. Сподівалися, що вдасться знайти його живим. Бабуся Сашка загинула. А згодом знайшли і його тіло.

Він став одним зі 167 дітей, які загинули за час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. І це тільки ті, про кого ми знаємо достеменно», – сказав Президент.

Нагадаємо, чотирирічного Сашка, який тікав з-під Вишгорода з рідними на обстріляному росіянами човні та після цього зник, через три тижні знайшли мертвим.

ЗМІ повідомляють, що перед початком війни Сашко Зданович-Яхно перебував у бабусі у Сухолуччі. Через запеклі бої та підірвані мости евакуюватися сім'я не могла. Вони змогли протриматися понад два тижні. 10 березня, коли на територію села зайшла важка техніка росіян, сусіди запропонували перебратися на протилежний берег Київського водосховища на двох моторних човнах.

На одній з них Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро, але потрапили під обстріл російських військ. У результаті човен перекинувся, бабуся потонула, а хлопчик зник.

Нагадаємо, на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

Читайте також: