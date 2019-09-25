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    МВС запропонувало кандидатуру наступника Князєва

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    Ігор Клименко - МВС запропонувало кандидатуру наступника Князєва
    Ігор Клименко

    Напередодні голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку

    Міністерство внутрішніх справ України пропонує призначити новим главою Нацполіції Ігоря Клименка.

    Про це 25 вересня в Facebook повідомив нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

    «МВС пропонує призначити начальником Національної поліції чинного заступника голови Нацполіції генерала поліції Ігоря Клименка», - написав нардеп.

    Також він повідомив, що уряд затвердив нову кількість заступників у міністра МВС. «Арсену Авакову зможуть допомагати аж сім заступників, включаючи одного першого», - зазначив Гончаренко.

    Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку.

    23 вересня ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

    Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС, що сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України.

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