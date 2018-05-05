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    МЗС Чехії уточнило заяву Земана про виробництво «Новачка»

    «Новачок», який тестується в Чехії, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається»
    Нервово-паралітична речовина А230, з якими працює міністерство оборони Чехії, відрізняється від того типу «Новачка», який використовувався в британському Солсбері проти екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля.  Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії. «МЗС вважає дуже важливим той факт, що
    • Сьогодні, 07:30
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    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    «Новачок», який тестується в Чехії, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається»

    Нервово-паралітична речовина А230, з якими працює міністерство оборони Чехії, відрізняється від того типу «Новачка», який використовувався в британському Солсбері проти екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля.

     Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії.

    «МЗС вважає дуже важливим той факт, що нервово-паралітична отрута, використовувану в нападі у Великобританії, позначена A234 і, отже, є речовиною, відмінною від тієї, що досліджувалася Чеським військово-дослідним інститутом у Брно», – йдеться у повідомленні.

    У міністерстві підтвердили інформацію міноборони країни, що «Новачок», який тестується в Чехії з метою розробити ефективний захист від хімічної зброї, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається».

    МЗС Чехії зазначило, що інститут в Брно працює під контролем Організації по забороні хімічної зброї.

    Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».

    Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

    Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.

    Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

    Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

    24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.

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