МЗС Чехії уточнило заяву Земана про виробництво «Новачка»

«Новачок», який тестується в Чехії, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається»

Нервово-паралітична речовина А230, з якими працює міністерство оборони Чехії, відрізняється від того типу «Новачка», який використовувався в британському Солсбері проти екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії. «МЗС вважає дуже важливим той факт, що



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«Новачок», який тестується в Чехії, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається»

Нервово-паралітична речовина А230, з якими працює міністерство оборони Чехії, відрізняється від того типу «Новачка», який використовувався в британському Солсбері проти екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії.

«МЗС вважає дуже важливим той факт, що нервово-паралітична отрута, використовувану в нападі у Великобританії, позначена A234 і, отже, є речовиною, відмінною від тієї, що досліджувалася Чеським військово-дослідним інститутом у Брно», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві підтвердили інформацію міноборони країни, що «Новачок», який тестується в Чехії з метою розробити ефективний захист від хімічної зброї, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається».

МЗС Чехії зазначило, що інститут в Брно працює під контролем Організації по забороні хімічної зброї.

Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».

Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.

Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.