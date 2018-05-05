МЗС Чехії уточнило заяву Земана про виробництво «Новачка»
- Сьогодні, 07:30
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«Новачок», який тестується в Чехії, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається»
Нервово-паралітична речовина А230, з якими працює міністерство оборони Чехії, відрізняється від того типу «Новачка», який використовувався в британському Солсбері проти екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля.
Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії.
«МЗС вважає дуже важливим той факт, що нервово-паралітична отрута, використовувану в нападі у Великобританії, позначена A234 і, отже, є речовиною, відмінною від тієї, що досліджувалася Чеським військово-дослідним інститутом у Брно», – йдеться у повідомленні.
У міністерстві підтвердили інформацію міноборони країни, що «Новачок», який тестується в Чехії з метою розробити ефективний захист від хімічної зброї, після використання «негайно видаляється лабораторією і ніде не зберігається».
МЗС Чехії зазначило, що інститут в Брно працює під контролем Організації по забороні хімічної зброї.
Напередодні президент Чехії Мілош Земан заявив, що Чехія виготовляла газ «Новачок».
Раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Відомо, що Скрипалів могли отруїти дозою «Новачка» до 100 грам.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.