МЗС України рекомендували утриматися від поїздок до Киргизстану



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Тим громадянам, які перебувають на території Киргизстану, рекомендують уникати місць масового скупчення людей

На тлі протестів ситуація в країні не є безпечною, тому українцям рекомендували не їхати до Киргизстану

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям відмовитися від поїздок до Киргизстану. Про це йдеться в заяві МЗС України.

Тим громадянам, які перебувають на території Киргизстану, рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням щодо питань внутрішньополітичної ситуації в країні, а також стежити за рекомендаціями місцевих органів влади.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Киргизстані- за тел. +996 701 88 84 63 та на адресу електронної пошти [email protected] Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за тел. +38 044 238 16 57 адреса електронної пошти: [email protected]

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.