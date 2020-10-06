У Киргизстані під час акцій протесту постраждали майже 700 людей



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Протести у Бішкеку почалися 5 жовтня після парламентських виборів

521 постраждалий після надання первинної медичної допомоги відправлений на амбулаторне лікування, інші госпіталізовані, один помер

У Киргизстані станом на 6 жовтня до медзакладів за допомогою звернулись 686 людей, які постраждали під час акцій протесту у Бішкеку проти результатів парламентських виборів. Про це пише місцеве видання 24.kg з посиланням на пресцентр Міністерства охорони здоров'я країни.

Зазначається, що 521 потерпілий після надання первинної медичної допомоги відправлений на амбулаторне лікування.

«164 постраждалих із різними травмами госпіталізовані, з них 7 – перебувають у реанімації, один чоловік 2001 року народження помер», – йдеться у повідомленні.

МОЗ інформує, що до:

Бішкекського науково-дослідного центру травматології та ортопедії звернулися всього 313 постраждалих, з них 75 госпіталізовані, троє - в реанімації,

до Національного госпіталя поступили 215 постраждалих, із них 58 госпіталізовані, четверо - в реанімації,

до Міської клінічної лікарні № 1 поступили 30 постраждалих, з них семеро госпіталізовані,

до Чуйської обласної лікарні поступили 113 осіб, з них 102 відправлені на амбулаторне лікування, 11 госпіталізовані,

до Національного хірургічного центру поступили 15 пацієнтів, з них двоє лікуються амбулаторно, 13 - госпіталізовані.

Як повідомлялося, ЦВК Киргизстану не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.

Разом з тим 6 жовтня президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні. Президент запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.

У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестувальники в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами виборів.

Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.