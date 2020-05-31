МЗС України викликало посла Ірану через «шантаж чорними скриньками»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили в січні

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення непорозумінь

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Ісламської республіки Манучехра Мораді через нові спроби Ірану завдати шкоди розслідуванню катастрофи авіалайнера PS-752, збитого іранською ракетою поблизу аеропорту Тегерану.

Про це розповіло «Європейській правді» дипломатичне джерело.

Українські дипломати стверджують, що Іран докладає зусиль для створення непорозумінь між державами, громадяни яких стали жертвами цієї ракетної атаки. Одним з інструментів таких дії цього у МЗС вважають заяви Тегерану про відмову у наданні «чорних скриньок» авіалайнера.

«Зараз ми консолідуємо зусилля по тиску на Іран з іншими потерпілими державами. Ірану це не подобається, він намагається внести розкол між нами і партнерами, зокрема шантажуючи передачею скриньок», - пояснив співрозмовник, додавши, що Іран мав забезпечити належне розшифрування скриньок безумовно і невідкладно.

Як відомо, за майже 5 місяців від аварії детальна розшифровка записів бортових самописців досі не проведена.

У МЗС наголосили, що попри суперечливі заяви з Ірану, «не підуть на сепаратні переговори» і будуть робити все для збереження коаліції держав, що прагнуть чесного розслідування катастрофи.

І хоча посла Ірану викликали до МЗС ще до повідомлення іранських ЗМІ про нову відмову Тегерана віддавати скриньки, це питання також буде темою обговорення.

«До МЗС запрошено посла Ірану, з яким планується непроста розмова. Не виключено, що цей витік інформації – ймовірно непідтвердженої, як це вже бувало у випадку з Іраном – пов’язаний саме з викликом посла Ірану до МЗС», - пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили в січні.

26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.