Іран вирішив не віддавати Україні «чорні скриньки» збитого літака МАУ



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Ймовірно скриньки відправлять у Францію

Іранська влада вирішила відправити чорні скриньки літака в іншу країну

Іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили в січні.

Про це повідомляє фінансоване іранською державою агентство ISNA.

«Іранська влада у відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо чорних скриньок українського літака, а також уточнення подальших кроків дій у цій ситуації, вирішила відправити чорну скриньку літака в іншу країну» – йдеться у повідомленні.

За даними агентства, ймовірно скриньки відправлять у Францію. Варто зауважити, що інформація щодо «затримки відповіді України» не відповідає дійсності.

Раніше міністр транспорту Канади Марк Гарно розповів, що іранська влада не виконала обіцянку про передачу бортових самописців Україні. За його словами, Іран пояснює затримку із пандемією Covid-19.

Він наголосив, що Канада докладає зусиль, аби «чорні скриньки» були нарешті належним чином розшифровані.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Іран продовжує утримувати бортові самописці літака і Україна веде переговори, щоб їх отримати.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 »Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

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