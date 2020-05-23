У Міноборони Ірану назвали винного у катастрофі літака МАУ



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Авіакатастрофа Boeing 737 авіакомпанії МАУ у Тегерані

Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром

Винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Авіакатастрофа сталася в січні поточного року.

Про це заявив колишній іранський депутат Махмуд Садеки з посиланням на відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатами, передає Radio Farda.

За його словами, оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на «нечітку інформацію» міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракети.

Садеки зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану, роз'яснення причин «відсутність координації в національній мережі протиповітряної оборони», що призвело до пуску двох ракет по українському пасажирського літака в небі у Тегерана.

Зазначимо, Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України«, який прямував з Тегерана в Київ, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Загинуло 176 чоловік.

Нагадаємо, днями Україна заявила, що має намір звернутися до Міжнародного суду ООН, якщо Тегеран не співпрацюватиме в розслідуванні авіакатастрофи, з моменту якої минуло майже п’ять місяців.

Раніше через пандемію коронавірусу Іран на невизначений термін відклав процес скачування і розшифровки даних бортових самописців збитого літака МАУ.