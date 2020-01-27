Іран вирішив не віддавати Україні чорні ящики зі збитого літака МАУ



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Політика Ірану полягає в тому, щоб чорні ящики МАУ залишилися в країні і тут же були розшифровані

Бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території

Чорні ящики українського пасажирського літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Про це повідомило в неділю іранське агентство Tasnim.

Член парламентського комітету з розвитку іранського меджлісу Фараджулла Раджабов заявив, що «бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території».

За його словами, «вивченням інформації чорних ящиків, займеться іранське міністерство доріг та міського розвитку».

Він також зазначив, що політика Ірану полягає в тому, щоб чорні ящики залишилися тут в країні і тут же були розшифровані.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на 25 січня перебуває у в’язниці.

Нещодавно президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.