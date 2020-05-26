Оприлюднено відео падіння вертольота на Чукотці



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Вертоліт Мі-8 розбився після злету



Фото: Mash

Вертоліт впав з висоти 20 метрів

Опубліковано відео моменту аварії військового вертольота Мі-8 біля аеропорту Вугільні Копальні на Чукотці. Ролик опубліковано в телеграм-каналі Mash.

На кадрах ролика видно, як вертоліт піднімається в повітря і незабаром починає падати. Через кілька секунд вертоліт падає і загоряється. Авіакатастрофа сталася вранці 26 травня.

Повідомляється, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і впав з висоти у 20 метрів. Міноборони РФ офіційно підтвердило загибель екіпажу з чотирьох осіб.

Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність.

Рівно місяць тому у Росії також сталася катастрофа з вертольотом. На північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

Також днями у Підмосков'ї розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність Мі-8.