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    Оприлюднено відео падіння вертольота на Чукотці

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    Вертоліт&nbsp;<span>Мі-8 розбився після злету&nbsp;</span><br /><br /> - Оприлюднено відео падіння вертольота на Чукотці
    Вертоліт Мі-8 розбився після злету 

    Фото: Mash

    Вертоліт впав з висоти 20 метрів

    Опубліковано відео моменту аварії військового вертольота Мі-8 біля аеропорту Вугільні Копальні на Чукотці. Ролик опубліковано в телеграм-каналі Mash. 

    На кадрах ролика видно, як вертоліт піднімається в повітря і незабаром починає падати. Через кілька секунд вертоліт падає і загоряється. Авіакатастрофа сталася вранці 26 травня. 

    Повідомляється, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і впав з висоти у 20 метрів. Міноборони РФ офіційно підтвердило загибель екіпажу з чотирьох осіб. 

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    Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність. 

    Рівно місяць тому у Росії також сталася катастрофа з вертольотомНа північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

    Також днями у Підмосков'ї розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність Мі-8.

     

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