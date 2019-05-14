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    На Алясці зіткнулися два гідролітаки, шестеро людей зникли безвісти

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    <p>Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування авіакатастрофи</p> - На Алясці зіткнулися два гідролітаки, шестеро людей зникли безвісти

    Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування авіакатастрофи

    Фото: AP

    10 людей, які знаходилися на борту одномоторного літака de Havilland Otter DHC-3, отримали травми

    В США шестеро людей зникли безвісти, 10 отримали травми в результаті зіткнення двох гідролітаків недалеко від міста Кетчикан (штат Аляска).

    Про це повідомляє Associated Press.

    За даними прес-секретаря Федерального авіаційного управління США Аллена Кенітцера, два літаки зіткнулися при нез'ясованих обставинах.

    В результаті 10 людей, які знаходилися на борту одномоторного літака de Havilland Otter DHC-3, отримали травми і були доставлені в лікарню міста Кетчикан. Один із постраждалих в критичному стані. Ще один пасажир літака числиться зниклим без вісті.

    На борту іншого літака DHC-2 Beaver знаходилося п'ять людей. Всі вони пропали без вісті.

    Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування авіакатастрофи.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Джерело: Интерфакс

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