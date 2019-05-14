На Алясці зіткнулися два гідролітаки, шестеро людей зникли безвісти
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Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування авіакатастрофи
10 людей, які знаходилися на борту одномоторного літака de Havilland Otter DHC-3, отримали травми
В США шестеро людей зникли безвісти, 10 отримали травми в результаті зіткнення двох гідролітаків недалеко від міста Кетчикан (штат Аляска).
Про це повідомляє Associated Press.
За даними прес-секретаря Федерального авіаційного управління США Аллена Кенітцера, два літаки зіткнулися при нез'ясованих обставинах.
В результаті 10 людей, які знаходилися на борту одномоторного літака de Havilland Otter DHC-3, отримали травми і були доставлені в лікарню міста Кетчикан. Один із постраждалих в критичному стані. Ще один пасажир літака числиться зниклим без вісті.
На борту іншого літака DHC-2 Beaver знаходилося п'ять людей. Всі вони пропали без вісті.
Федеральне авіаційне управління США і Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування авіакатастрофи.
Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.
Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.
Джерело: Интерфакс