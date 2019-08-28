Як «слуги народу» тисли на кнопки у переддень запуску нової Ради. Репортаж парламент

Сьогодні новообрані депутати прийшли до парламенту на репетицію

Напередодні першого засідання нової Верховної Ради, у стінах парламенту відбулося генеральне тренування для майбутніх законотворців. З 11:00 до 13:00 новообраних нардепів інструктували щодо особливості роботи системи «Рада», показували робочі крісла і провели екскурсію залами парламенту для тих, хто вперше побував у його стінах.

Щоправда, не всі народні обранці у переддень завтрашнього урочистого засідання знали, куди слід заходити і точний час початку засідання сьогоднішнього. Хтось прийшов за півтори години до «старту», а хтось спізнився. Чи всі з новообраних дійшли сьогодні до Ради, сказати складно. До середини журналістів не пускали, а багатьох відомих облич серед нових депутатів побачити біля входів до Ради не вдалося. «Главком» чатував на депутатів біля парламенту і дізнався, з якими думками здебільшого нові люди у політиці прийшли сьогодні на підготовче засідання.

На проходах для пішоходів вздовж будівлі Верховної Ради з самого рання стояли поліцейські, а також знак для пішоходів з вибаченнями за незручності через обмеження пересування. В руках у правоохоронців - списки новообраних нардепів. За ними, кажуть, і мають пропускати парламентарів. Першим з усіх депутатів близько 9:30 прийшов Сергій Рахманін з «Голосу». «Нам сказали на 10:00 збиратися, а що і як відбуватиметься я не знаю», - коротко відповів він і попрямував, мабуть, за старою звичкою, до під’їзду №1, який найчастіше слугує входом для журналістів. Як виявилося пізніше, за цим входом цього дня не пропускали ані політиків, ані журналістів.

Сергій Рахманін за звичкою прийшов до 1-го під'їзду

Три входи до Ради

Основна частина новообраних депутатів почала підтягуватися після 10:30. Не всі знали, через який вхід слід заходити. Група зі «Слуги народу» попрямувала до першого під’їзду, де зустрілася з охоронцями. – Вхід через другий, четвертий, п’ятий, - підказали охоронці депутатам.

– То вам не сказали навіть, куди і на котру слід заходити?, - поцікавився «Главком» у новообраних.

– Ми ж перший раз, відповів один із нових парламентарів, Орест Саломаха зі «Слуги народу», - зараз ідемо пити каву. Я просто зі Львова, дуже люблю каву. Інформацію вам обов’язково надасть пресслужба, - дав він зрозуміти, що не дуже налаштований до ранкового спілкування зі ЗМІ.

Орест Саламаха (в руках тримає чорну сумку) з колегами прямує до Верховної Ради

Жан Беленюк виявився охочишим до спілкування. Він зайшов до Ради з входу, із якого зазвичай заходять керівництво парламенту, гості, чи президент. «Я цього не знав, мені сказали, що є три входи до будівлі, і з будь-якого можна зайти», - зізнався Беленюк. Новообраний «слуга народу» розповів, що задача парламентарів сьогодні – запам’ятати свої місця і познайомитися з тим, що робитимуть завтра під час урочистого засідання Ради. У руках Жан тримав посібник із користування Регламентом Верховної Ради із багатьма закладками.

– Ідете працювати депутатом, а ще не ознайомилися з регламентом?, - питаємо у вчорашнього спортсмена, а тепер у депутата.

– Ознайомлюся. Потрібно вивчити його, щоби щось потім розповісти журналістам, - віджартувався Жан Беленюк.

Жан Беленюк вивчає регламент Верховної Ради

До так званого «віп»-під’їзду приїхала членкиня «Європейської солідарності» Яна Зінкевич. Але більшість новоспечених народних обранців зайшли до Ради з під’їзду №4, який традиційно вже не одне скликання вважається основним.

Яна Зінкевич з помічницею

Біля входу далі зустрічаємо вчорашнього сценариста студії «Квартал 95» і новоспеченого нардепа із пропрезидентської політичної сили Олександра Кабанова. Він зізнався, що сам Закон про регламент Верховної Ради ще не вивчив. Але книжечку, яку ми бачили у Жана Беленюка, також має. Просто вона залишилася у машині. «Спеціально для нас це видання підготували, з поясненнями. У Трускавці видавали. Там були спікери з Апарату Верховної Ради», - розповів політик. «Нам сказали: хлопці, заходьте, дивіться своє робоче місце, де ми перебуватимемо стільки, скільки нам дозволять виборці...», - каже він.

Як правильно натиснути кнопку у системі «Рада»

Зі спілкування із нардепами стає зрозумілим, що головне завдання сьогоднішнього дня для них – навчитися правильно натискати кнопку у системі «Рада». «Перевіримо, як ми уявляємо собі правильність натискання кнопок», - сказав «Главкому» «слуга народу» Максим Бужанський, який нещодавно опинився у центрі скандалу через образу журналістки Ольги Духнич.

Максима Бужанського поліцейські попросили загасити цигарку

Що цікаво, він хотів пройти на територію Ради із цигаркою, але охоронці попросили її загасити.

Його колега по майбутній фракції - Олександр Качура - переконує, що апарат Верховної Ради не може гарантувати, що система «Рада» адекватно працюватиме. Вона й морально і технологічно застаріла. Каже, що відбуватиметься тестування сенсорної кнопки. (Нагадаємо, раніше перший заступник керівник апарату Верховної Ради Володимир Слишинський заявляв, що сенсорна кнопка для голосування нардепів у Верховній Раді не відповідає трьом статтям регламенту. Адже для того, аби запустити сенсорну кнопку у Раді, потрібно передбачити відповідні норми в регламенті і розроблені спеціальні інструкції. Тому питання термінів запуску сенсорної кнопки нині відкрите).

Олександр Качура

Качура згадав, як приходив до парламенту у статусі журналіста одного з правових видань. «Я завжди бачив, що народних депутатів у залі було 80, а на табло 230. Ми тестуватимемо те, щоби не було такої ситуації», - каже він. А якщо побачить колегу, який тисне кнопку «за себе і за того хлопця», обіцяє дати по руках. «В перші дні внесемо законопроект про відповідальність нардепа за неособисте голосування…», - ділиться планами Олександр Качура.

Серед новообраних парламентарів знайшовся і такий, який зізнався, що кнопки системи «Рада» йому вдалося натискати раніше за новообраних колег. Але тоді система «Рада» була вимкнена. Мова йде про Владислава Криклія, який входив до підготовчої групи роботи Верховної Ради 9 скликання.

«Тепер ми подивимося, як це буде працювати у пілотному режимі. Зараз запрацює сенсорна кнопка, тому це буде ноу-хау для Верховної Ради», - висловив сподівання Криклій.

Владислав Криклій

Він не підтвердив оприлюднену напередодні нардепом Сергієм Лещенком інформацію про те, що Владислава Криклія у Зеленського, за одним із варіантів, бачать міністром інфраструктури. «Мені таких пропозицій не надходило. Про це дуже завчасно говорити», - сказав він «Главкому».

Новообраний нардеп і колишній журналіст Сергій Швець згадує, що колись був одного разу у сесійній залі поряд із депутатськими місцями, коли знімали сюжет про ремонт купола Ради. Але кнопки «Ради» не натискав та прагне розібратися, як система працює.

Сергій Швець

Олександр Дубінський також хоче розібратися у системі «Рада», адже раніше за її роботою спостерігав лише з журналістської ложі. «Тепер цікаво, як працює система для голосування, наскільки вона відповідає розумінням 21 століття. Важливо було б забезпечити персональне голосування будь-яким способом, який для нас і вас буде зрозумілим і прозорим. При цьому щоби це було недорого для бюджету», - сказав він. Мовляв, не є принциповим, чи буде це абсолютно нова система, чи удосконалена нинішня.

Олександр Дубінський

Ліза Ясько зі «Слуги народу» чекає «на нові історичні події. Сьогодні розумітимемо, як це все всередині працює. Я працювала, стажувалася в Раді майже 2 роки, є політологом за освітою», - розповіла народна обраниця.

Запізнилася на 11:00 третій номер «Слуги народу» Ірина Венедіктова. «Сьогодні будемо працювати на майбутнє», - абстрактно відповіла вона про сьогоднішній робочий день і зникла у середині Ради.

Ірина Венедіктова

Із запізненням зайшов до будівлі Ради і наймолодший депутат, «слуга народу» Святослав Юраш. «Навчитися користуватися системою «Рада», досвіду користування якої я не мав», - поділився він планами на робочий день. Новообраний депутат вважає, що ця система для голосування набагато складніша за три кнопки, які могли бачити усі українці, тому варто пройти тренінг.

Наймолодшій депутат 9 скликання Верховної Ради Святослав Юраш

Закрита зустріч із президентом

Після підготовчого засідання Верховної Ради 9 скликання фракція «Слуг народу» збирається на закрите засідання за участю президента, яке відбуватиметься з 16:00 у Конгресно-виставковому центрі «Парковий», де політична команда Володимира Зеленського проводить різні заходи.

«Президент відзвітує перед нами. Ми також поділимося планами, які ми законодавчі ініціативи бачимо першочерговими. Обговорюватиметься питання і щодо формування уряду, персоналій команди, яка реалізовуватиме нашу програму», - розповів «Главкому» депутат Олександр Качура, адвокат партії «Слуга народу» і президента України Володимира Зеленського.

Михайло Глуховський, Станіслав Груздєв, «Главком»