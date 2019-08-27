Нова Рада поділила комітети: «Слуга народу» отримала 70 керівних посад, «ЄС» - чотири



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«Опозиційна платформа — за життя» отримає 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10

На підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обрана депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Так, бюджетний комітет Ради 9-го скликання очолить Юрій Арістов зі «Слуги народу». Перший заступник – Іван Крулько з «Батьківщини», заступники – Трухін, Копачук, Гевко. Секретар комітету – Цабаль з «Голосу».

«ЄС» пропонувала на посаду заступника в цей комітет Олексія Гончаренка.

Комітет з аграрної політики очолить Микола Сольський зі «Слуги народу», його першим заступником буде Іван Кириленко з «Батьківщини», секретарем Іван Чайківський, позафракційний.

Комітетом антикорупційної політики керуватиме Анастасія Красносільська (СН), перший заступник Ярослав Юрчишин (Голос), секретар – Михайло Цимбалюк («Батьківщина»).

Комітет з питань економічного розвитку очолить Дмитро Наталуха зі «Слуги народу», перший застпник Сергій Тарута («Батьківщина»), заступники Киселевський та Підласа (СН), секретар Ярослав Рущишин (Голос).

Комітет гуманітарної політики очолить Олександр Ткаченко (СН), перший заступник – Ірина Констанкевич (мажоритарниця), заступники – Євгенія Кравчук, Максим Потураєв, Гео Лерос (СН), секретар – Олександр Абдуллін («Батьківщина»).

«ЄС» пропонувала на посаду заступника Миколу Княжицького.

Комітет екологічної політики очолить Олег Бондаренко (СН), його першим заступником буде Степан Івахів, секретарем – Олександр Фельдман з ОПЗЖ.

Комітет з енергетики та ЖКП очолить Андрій Герус з СН, його першим заступником буде Олексій Кучеренко («Батьківщина»), заступником Юрій Іоффе з ОПЗЖ, секретарем Юрій Шаповалов.

Комітетом здоров’я нації керуватиме Михайло Радуцький (СН), першим заступником буде Валерій Дубіль («Батьківщина»), секретарем Яна Зінкевич з ЄС.

Комітет зовнішньої політики очолить Богдан Яременко (Слуга народу), його першим заступником буде Григорій Немиря(«Батьківщина»), заступниками Марина Бардіна та Юлія Льовочкіна, секретарем Соломія Бобровська (Голос).

Комітет з питань молоді і спорту очолить Андрій Кожемякін («Батьківщина»), першим заступником у нього буде Жан Беленюк, заступниками – Костюк і Мокан з СН, секретарем - Григорій Суркіс.

Комітет з питань євроінтеграції очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС), першим заступником в неї буде Вадим Галайчук, заступником Марія Мезенцева (СН) та Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем – Євген Яковенко («Батьківщина»).

Олександр Завітневич (чоловік однокласниці президента Зеленського) очолить комітет з нацбезпеки, його першим заступником стане Михайло Забродський з ЄС, заступниками Маряна Безугла та Юрій Мисягін (СН), секретар – Костенко Роман (Голос).

Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування очолить Андрій Клочко (СН), першим заступником буде Роман Лозинський (Голос), заступниками Олена Шуляк, Аліна Загоруйко, Олександр Качура (СН), секретар Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ).

Комітетом з питань освіти керуватиме Дмитро Бабак, першим його заступником буде Олександр Лукашев з ОПЗЖ, секретарем Наталія Піпа (Голос).

Комітет з правової політики очолить Ірина Венедиктова (СН), її першим заступником буде Василь Німченко з ОПЗЖ, секретарем – Олег Макаров (Голос).

Комітет з прав людини та реінтеграції окупованих територій очолить позафракційний Валерій Лубінець, його першим заступником буде Максим Ткаченко зі «Слуг», секретарем Рустем Умеров (Голос).

Комітетом з питань регламенту керуватиме Сергій Кальченко (СН), перший застпник – Андрій Пузійчук (Батьківщина), секретарем буде Михайло Папієв (ОПЗЖ).

Денис Монастирський («Слуга народу») очолить комітет правоохоронної діяльності, його першим застпником буде Андрій Осадчук (Голос), одним з заствпникі Мамка з ОПЗЖ, секретарем – позафракційний Сергій Мінько.

Комітет зі свободи слова очолить Нестор Шуфрич з ОПЗЖ, його першим заступником стане Альона Шкрум («Батьківщина»), секретарем – Сергій Швець.

В комітеті з питань соціальної політики головуватиме Галина Третьякова (СН), першим заступником буде Анжеліка Лабунська («Батьківщина»), заступником – Вадим Струневич (СН) та Наталія Королевська, секретарем – позафракційний Микола Бабенко.

Комітет транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко (СН), першим заступником буде Юлія Клименко, одним з заступників Микола Тищенко (СН), секретарем – позафракційний Геннадій Вацак.

Комітет з питань фінансів очолить Данило Гетманцев («Слуга народу»), першим заступником буде Ярослав Железняк (Голос), одним з заступників Олександр Дубінський, секретарем Ігор Палиця.

Комітетом з цифрової трансформації керуватиме Михайло Крячко (СН), першим заступником буде Кіра Рудик з Голосу, секретарем – Сергій Ларін з ОПЗЖ.

Затвердити ці кандидатури депутати повинні на засіданні Ради.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.