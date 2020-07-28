На базі відпочинку на Львівщині вибухнула автівка, загинув бізнесмен



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Вибух прогримів вранці 28 липня Фото: Нацполіція

Від вибуху загинув 41-річний підприємець зі Львова

Уранці 28 липня на одній із баз відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинув водій — 41-річний львів’янин.

Про це пише поліція Львівської області у своєму Facebook.

«На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль «Міцубіші Паджеро», у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено — ним виявився 41-річний львів’янин», — йдеться у повідомленні.

Через деякий час правоохоронці повідомили, що кваліфікували цю справу за п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Це означає, що вибух в автомобілі був умисним і запланованим невідомими.

За даними ЗМІ, загиблий чоловік був підприємцем.