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    На базі відпочинку на Львівщині вибухнула автівка, загинув бізнесмен

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    <span>Вибух прогримів вранці 28 липня</span> - На базі відпочинку на Львівщині вибухнула автівка, загинув бізнесмен
    Вибух прогримів вранці 28 липня
    Фото: Нацполіція

    Від вибуху загинув 41-річний підприємець зі Львова

    Уранці 28 липня на одній із баз відпочинку у Львівській області вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинув водій — 41-річний львів’янин.

    Про це пише поліція Львівської області у своєму Facebook.

    «На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль «Міцубіші Паджеро», у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено — ним виявився 41-річний львів’янин», — йдеться у повідомленні.

    Через деякий час правоохоронці повідомили, що кваліфікували цю справу за п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Це означає, що вибух в автомобілі був умисним і запланованим невідомими.

    За даними ЗМІ, загиблий чоловік був підприємцем.

     

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