На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні



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Грабіжник на Буковині під час затримання відкрив вогонь, але його затримали Фото: Нацполіція

Нападник почув фразу «Працює поліція», то відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від спецпризначенців і поранив двох з них. Правоохоронці відкривали вогонь у відповідь.

Пресслужба Нацполіції повідомила, що правоохоронці отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок. Вона підтвердилася. З’ясувалося, що грабіж готує 36-річний громадянин іншої країни, який у 2010 році був засуджений до 11 років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, зокрема і розбійного нападу.

За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД. У будинку влаштували засідку.

Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу «Працює поліція», відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє з них отримали вогнепальні поранення голови та гомілки. Поліцейські також застосували зброю. Правопорушника поранили у стегно. Їх усіх госпіталізували.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.