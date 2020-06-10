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    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні

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    Грабіжник на Буковині під час затримання відкрив вогонь, але його затримали&nbsp; - На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    Грабіжник на Буковині під час затримання відкрив вогонь, але його затримали 
    Фото: Нацполіція

    Нападник почув фразу «Працює поліція», то відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців

    У Чернівецькій області затримали чоловіка, який при спробі втечі відстрілювався від спецпризначенців і поранив двох з них. Правоохоронці відкривали вогонь у відповідь.

    Пресслужба Нацполіції повідомила, що правоохоронці отримали інформацію про те, що готується розбійний напад на приватний будинок. Вона підтвердилася. З’ясувалося, що грабіж готує 36-річний громадянин іншої країни, який у 2010 році був засуджений до 11 років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, зокрема і розбійного нападу. 

     За інформацією правоохоронців, чоловік міг бути озброєний, тому для його затримання залучили спецпідрозділ КОРД. У будинку влаштували засідку.

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    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні
    На Буковині грабіжник поранив спецпризначенців, коли тікав від погоні

    Вночі, із 9 на 10 червня, нападник проник до будинку через вікно підвального приміщення. Коли він почув фразу «Працює поліція», відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців, внаслідок чого двоє з них отримали вогнепальні поранення голови та гомілки. Поліцейські також застосували зброю. Правопорушника поранили у стегно. Їх усіх госпіталізували.

    Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

     Читайте також: Хатія Деканоїдзе: Ситуація в МВС – це відповідальність усієї влади. Сухим з води вже ніхто не вийде
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