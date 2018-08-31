На Буковині отруїлися 14 людей, серед постраждалих є діти



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Всі постраждалі відпочивали і харчувалися в одному із спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця

В Чернівецькій області отруїлися 14 осіб з Київської області, котрі відпочивали на Вижниччині.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

«30 серпня до лікарні звернулися 14 людей зі скаргами на підвищення температури тіла, шлункові розлади та погане самопочуття. Серед них і неповнолітні віком від 5 до 12 років», - заявили в поліції.

Всі постраждалі відпочивали і харчувалися в одному з спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця.

«Лікарі діагностували у них харчове отруєння. Після надання допомоги потерпілих у задовільному стані відпустили додому», - повідомили в поліції.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 (Порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.

Причина отруєння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.