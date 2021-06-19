На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)

Наступні два роки різні сорти півоній будуть розсаджувати ще в більших масштабах

Наступні два роки різні сорти півоній будуть розсаджувати ще в більших масштабах

Протягом двох тижнів квітнутимуть понад 100 сортів півоній різних кольорів: білі, червоні та рожеві

У Чернівецькій області розквітли півонії. Квіткове поле висадили на околиці селища міського типу Глибока. Про це інформує Молодий буковинець.

Загалом на площі у 0,5 гектара розквітли майже три тисячі кущів.

За інформацією власника фірми «Флоріум» Петра Тоненчука, квіти висадили восени 2020-го. Наступні два роки їх будуть розсаджувати далі, адже з кожним роком вони ставатимуть все гарнішими.

Відомо, що це поле висадили не для відвідувачів. «Півонії посадили, щоб надалі продавати саджанці, коли кущі розростуться через 2 – 3 роки. Але якщо люди приїхали спеціально для фотосесій, то дозволяємо зайти і сфотографуватися», – каже Петро.

Нині, й впродовж ще двох тижнів, тут квітнутимуть понад 100 сортів півоній різних кольорів: білі, червоні та рожеві.

Зазначається, що найдорожчий саджанець півонії коштує п’ять тисяч гривень.

Додамо, що на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.

А в місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

Читайте також: