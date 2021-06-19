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    На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)

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    Наступні два роки різні сорти півоній будуть розсаджувати ще в більших масштабах - На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)
    Наступні два роки різні сорти півоній будуть розсаджувати ще в більших масштабах
    Фото з відкритих джерел

    Протягом двох тижнів квітнутимуть понад 100 сортів півоній різних кольорів: білі, червоні та рожеві

    У Чернівецькій області розквітли півонії. Квіткове поле висадили на околиці селища міського типу Глибока. Про це інформує Молодий буковинець.

    Загалом на площі у 0,5 гектара розквітли майже три тисячі кущів.

    За інформацією власника фірми «Флоріум» Петра Тоненчука, квіти висадили восени 2020-го. Наступні два роки їх будуть розсаджувати далі, адже з кожним роком вони ставатимуть все гарнішими.

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    На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)
    На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)

    Відомо, що це поле висадили не для відвідувачів. «Півонії посадили, щоб надалі продавати саджанці, коли кущі розростуться через 2 – 3 роки. Але якщо люди приїхали спеціально для фотосесій, то дозволяємо зайти і сфотографуватися», – каже Петро.

    Нині, й впродовж ще двох тижнів, тут квітнутимуть понад 100 сортів півоній різних кольорів: білі, червоні та рожеві.

    Зазначається, що найдорожчий саджанець півонії коштує п’ять тисяч гривень.

    Додамо, що на Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок.

    А в місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

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    Теги: Україна квіти рослини
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    На Буковині розквітло мальовниче поле півоній (фото, відео)