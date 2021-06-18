Хто з зірок прийшов на церемонію прощання з Чапкісом (фото)

«Мабуть, тепер повага вимірюється лайками в соцмережах», – обурився відомий журналіст через те, що на прощання з Чапкісом прийшло мало зірок

У п'ятницю, 18 червня, в Києві попрощалися з відомим українським хореографом і суддею проєкту «Танці з зірками» Григорієм Чапкісом. Церемонія пройшла в Національній філармонії України.

Провести Чапкіса в останню путь, крім рідних і близьких, прийшли колега за творчим цехом Влад Яма, естрадний співак Павло Зібров, журналіст Дмитро Гордон. Також на церемонію прощання приїхав президент України Володимир Зеленський.

Так, Яма поклав букет троянд до труни Григорія Миколайовича. Він також розповів, яким був для нього Чапкіс і чим запам'ятався.

«Для мене це болюча тема. Тому що він людина з великої літери, справжній маестро, який любив танець, любив життя. У нього завжди горіли очі: на паркеті та за його межами. Він називав мене «мій юний друже». Це спогади, які залишаться зі мною назавжди», – зізнався танцюрист у коментарі для Obozrevatel.

Дмитро Гордон назвав Чапкіса людиною-легендою і додав: про таких кажуть «пішла епоха». Він також обурився тим, що на прощання з артистом прийшло тільки троє його зіркових колег.

«Він кілька років сидів у журі «Танців з зірками». Артисти співали йому дифірамби в Instagram, коли дізналися про смерть. Але прийшли попрощатися тільки Влад Яма, Павло Зібров та Дмитро Гордон. Це як взагалі? Ми розуміємо, що у зірок зйомки, кліпи, репетиції. Але навіть президент країни і той знайшов п'ять хвилин. Мабуть, тепер повага вимірюється лайками в соцмережах», – сказав він виданню «КП в Україні».

Павло Зібров та Володимир Зеленський віддали данину поваги відомому хореографу і поклали квіти біля його труни.

До речі, на жалобній церемонії всі охочі могли написати свої спогади про Григорія Миколайовича і співчуття в книзі пам'яті. Пізніше книгу віддадуть родичам, а на її основі випустять збірку спогадів про легендарного хореографа.

Після церемонії прощання Григорія Миколайовича поховають на Байковому кладовищі.

Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс помер 13 червня. Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.

Чапкіс тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року хореографа виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув.

Зауважимо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

Раніше Зеленський відреагував на смерть хореографа Григорія Чапкіса дописом у соцмережах.