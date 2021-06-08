На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
Сухі квіти польової ромашки допомагають людям впоратися з багатьма хворобами
На Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок. Видовищні фото поля розмістив Ігор Нагірний на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що ромашка теплолюбна рослина, тому прекрасно себе почуває в південних регіонах нашої країни. Своїм сильним ароматом вона приваблює комах, які її запилюють. Цвіте ромашка все літо, прикрашаючи лісові галявини і луки.
Ромашка є цінною лікарською рослиною. Сухі квіти польової ромашки можна придбати в аптеці, вони допомагають впоратися з багатьма хворобами.
Додамо, що в місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.