На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)

Сухі квіти польової ромашки допомагають людям впоратися з багатьма хворобами

На Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок. Видовищні фото поля розмістив Ігор Нагірний на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що ромашка теплолюбна рослина, тому прекрасно себе почуває в південних регіонах нашої країни. Своїм сильним ароматом вона приваблює комах, які її запилюють. Цвіте ромашка все літо, прикрашаючи лісові галявини і луки.

Ромашка є цінною лікарською рослиною. Сухі квіти польової ромашки можна придбати в аптеці, вони допомагають впоратися з багатьма хворобами.

Додамо, що в місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

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