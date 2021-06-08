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    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)

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    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
    Фото: Ігор Нагірний/Facebook

    Сухі квіти польової ромашки допомагають людям впоратися з багатьма хворобами

    На Городенківщині поблизу Дністровського каньйону розквітло 25 гектарів ромашок. Видовищні фото поля розмістив Ігор Нагірний на своїй сторінці в Facebook.

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    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)
    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)

    Нагадаємо, що ромашка теплолюбна рослина, тому прекрасно себе почуває в південних регіонах нашої країни. Своїм сильним ароматом вона приваблює комах, які її запилюють. Цвіте ромашка все літо, прикрашаючи лісові галявини і луки.

    Ромашка є цінною лікарською рослиною. Сухі квіти польової ромашки можна придбати в аптеці, вони допомагають впоратися з багатьма хворобами.

    Додамо, що в місті Мукачево на полі площею в кілька гектарів квітнуть дикі маки. На галявині за вулицею Берегівська об’їзна за цвітінням диких маків можна спостерігати щороку, втім цього року квітів висіялося напрочуд багато.

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    Теги: Івано-Франківщина квіти природа
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    На Прикарпатті розквітло море ромашок (фото)